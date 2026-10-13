2027 bütçesi 27,3 trilyon lira

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen ekonomik hedefler doğrultusunda şekillenecek. Gelecek yılın kamu harcamalarını, gelir tahminlerini ve bakanlıkların kaynak dağılımını ortaya koyacak bütçe teklifinde, toplam harcamaların 27 trilyon 273 milyar liraya, gelirlerin ise 23 trilyon 408 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

BÜTÇE AÇIĞI 3,9 TRİLYON LİRA

OVP'ye göre 2027 yılında merkezi yönetim bütçe açığının 3 trilyon 865 milyar lira olması bekleniyor. Faiz giderleri için 3 trilyon 975 milyar liralık kaynak öngörülürken faiz dışı harcamaların 23 trilyon 298 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Genel bütçe vergi gelirlerinin 19 trilyon 906 milyar lira olması hedefleniyor. Bütçe açığının milli gelire oranının 2027'de yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi, program döneminin sonunda ise 2029’da yüzde 2,8’e gerilemesi öngörülüyor. Bütçe harcamalarının milli gelire oranının yüzde 24,5, gelirlerin oranının ise yüzde 21 olması bekleniyor.

HAZİNE'YE 10,5 TRİLYON LİRA

OVP'de yer alan 2027 yılı ödenek teklif tavanlarında en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.Bakanlığın toplam ödenek tavanı 10 trilyon 533 milyar lira olarak belirlendi. Bu tutarın önemli bölümünü faiz giderleri ile cari transferler oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödenek tavanında 3 trilyon 975 milyar liralık faiz gideri bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödenek tavanı 2 trilyon 458 milyar 762 milyon lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nınki 2 trilyon 395 milyar 824 milyon lira olarak öngörüldü. Sağlık Bakanlığı'na 1 trilyon 960 milyar 897 milyon lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 1 trilyon 532 milyar 647 milyon lira kaynak ayrılması planlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödenek tavanı 677 milyar 303 milyon lira olurken Tarım ve Orman Bakanlığı için 382 milyar 990 milyon lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için 349 milyar 41 milyon lira öngörüldü.

ULAŞTIRMA VE GENÇLİK YATIRIMLARINA ÖZEL ÖNEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için 290 milyar 946 milyon liralık ödenek tavanı belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 399 milyar 705 milyon lira, Adalet Bakanlığı'na 511 milyar 809 milyon lira, İçişleri Bakanlığı'na 158 milyar 441 milyon lira kaynak ayrılması öngörüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ödenek tavanı 145 milyar 57 milyon lira, Ticaret Bakanlığı'nınki 104 milyar 168 milyon lira olarak hesaplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 69 milyar 743 milyon lira, Dışişleri Bakanlığı'na 64 milyar 424 milyon lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ise 27 milyar 26 milyon lira kaynak ayrılması planlandı. Cumhurbaşkanlığı için 27 milyar 547 milyon liralık ödenek tavanı belirlenirken TBMM’nin ödenek tavanı 30 milyar 800 milyon lira oldu.

NİHAİ RAKAMLAR TBMM'DE NETLEŞECEK

Diyanet İşleri Başkanlığına 229 milyar 64 milyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 715 milyar 715 milyon lira ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 499 milyar 268 milyon lira ödenek öngörüldü. OVP'de yer alan ödenek teklif tavanları, kamu idarelerinin 2027 yılı bütçelerini hazırlarken esas alacağı çerçeveyi oluşturuyor. Nihai ödenekler, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM’ye sunulması ve Meclis'teki bütçe sürecinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

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