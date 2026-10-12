Meclis'te dört aylık KİT mesaisi

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu 19 Ocak 2027'ye kadar sürecek mesaisine yarın başlıyor. Komisyonun gündeminde KİT'lerin 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları bulunuyor. Bağlı teşebbüslerle birlikte sayıları 45'i bulan kurumların mali tablolarının yanı sıra yatırım hedefleri de görüşmelerde ele alınacak.

Yaklaşık 4 ay sürecek çalışmalar kapsamında kamu teşebbüslerinin 2026 ve 2027 yılı yatırım ödenekleri ve mali performansları da gündeme gelecek. Büyük bütçeli KİT'lerden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ve TCDD Taşımacılık 4 Kasım'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 6 Ocak'ta, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ise 12 Ocak'ta TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülecek.

EN BÜYÜK PAY ENERJİ VE DEMİR YOLLARINA

KİT'ler için 2026 yılında 679,2 milyar lira olarak belirlenen yatırım ödeneği, 2027'de 754,1 milyar liraya yükseliyor. Böylece yıllık yatırım bütçesinde yaklaşık 75 milyar liralık artış öngörülüyor. Yatırımların önemli bir bölümünü enerji ve demir yolu alanlarında faaliyet gösteren kamu şirketleri oluşturuyor.

Mali denge 2027'de iyileşecek

2027-2029 Orta Vadeli Programı'na (OVP) göre KİT'lerin toplam dengesi 2026 yılında 377,8 milyar lira açık verecek. 2027'de 137 milyar lira fazlaya dönmesi öngörülen KİT dengesinin, 2028'de 349,8 milyar liraya, 2029'da ise 453,6 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Buna göre KİT'lerin mali dengesinde 2027'den itibaren iyileşme öngörülürken, söz konusu rakamlar kurumların Hazine’ye aktaracağı kâr payını değil, gelir ve giderleri arasındaki farkı ifade ediyor.

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