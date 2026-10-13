Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü: Dolar ve petrol tırmandı gram altın düşüşe geçti
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişle birlikte gerilemeye başladı. Fed’in faiz politikasına dair süregelen belirsizlikler kıymetli metal üzerindeki baskıyı artırırken, yatırımcıların tüm dikkati bu hafta ABD'den gelecek kritik enflasyon rakamlarına yöneldi. Pazartesi günü haftalık zirvesini gören altın, değişen piyasa dinamikleriyle birlikte yönünü aşağı çevirdi.
Piyasaların yakından takip ettiği spot altın, gün içinde test ettiği zirve seviyesinin ardından yüzde 0,6 oranında değer kaybederek ons başına 4.169,10 dolar seviyelerine geri çekildi. Yurt içi piyasalarda ise gram altın 6.653 TL'den işlem görüyor. Uzmanlar, son bir buçuk yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden güçlü doların, altın üzerinde doğrudan ve belirgin bir satış baskısı oluşturduğunun altını çiziyor.
Piyasaların radarındaki kritik gelişmeler
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte atacağı adımlara dair ipuçları ararken, haftanın odak noktasında şu detaylar yer alıyor:
• Enflasyon ve büyüme verileri: Çarşamba günü ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satış rakamları ekonomi dünyasının yakın takibinde olacak.
• Uzman öngörüleri: Analist Wyckoff, yayımlanacak olan verilerin enflasyonda net bir yavaşlamaya işaret etmeyebileceğini, bu senaryonun da altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdüreceğini ifade ediyor.
• Faiz patikası ve fiyatlamalar: Fed'in ekim ayındaki toplantısında faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalar aralık ayında gerçekleşebilecek olası bir faiz artırımı ihtimalini fiyatlıyor. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, risksiz getiri arayan yatırımcıları farklı varlıklara yönlendirerek altının cazibesini azaltıyor.
• Fed yönetiminden beklenen sinyaller: Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalar, bankanın önümüzdeki dönem izleyeceği para politikası adımlarını anlamlandırmak açısından büyük önem taşıyor.
Enerji piyasasında tansiyon yüksek
Altındaki baskıya karşın enerji piyasalarında ise ivme yukarı yönlü. Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından petrol fiyatları hızla tırmanarak son iki haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki enerji ateşkesine yönelik olumlu mesajları bulunmasına rağmen, yaşanan son saldırılar olası arz artışı beklentilerini tamamen gölgede bırakarak petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.