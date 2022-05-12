Ekonomi Konut destek paketine arsa kampanyasıyla katıldı
EMLAK

Konut destek paketine arsa kampanyasıyla katıldı

Nef, hükümetin önceki gün açıkladığı ilk evini alana kredi desteği kampanyasına arsa kampanyası ile destek verdiğini duyurdu. Şirket satışların devam ettiği arsa projeleri Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı’da 1 yıl sabit fiyatlı, 24 ay 0,39 faiz ile satış kampanyası başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konut destek paketine arsa kampanyasıyla katıldı
Foto/arşiv

Nef, satışların devam ettiği arsa projeleri Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı’da 1 yıl sabit fiyatlı, 24 ay 0,39 faiz ile satış kampanyası başlattı.

Gayrimenkulün, özellikle de arsanın daha da kıymetli olduğu bir döneme girdiklerini vurgulayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Şu an benim naçizane tavsiyem doğru yerde bulunan gayrimenkulün alınması ve eldeki gayrimenkulün de satılmaması yönünde. Büyük şehirlerde yaşayan ve gereğinden fazla psikolojik yük taşıyan yatırımcılardan aynı zamanda çiftlik ve bahçe opsiyonu olarak da kullanılacak arsa talebi de sürekli artıyor. Nitekim maliyetler nedeniyle konut fiyatları da artış trendinde. Bu gerçekler ışığında biz ev hayali kuramayanlara fırsat sunuyoruz. Finansal veya emtia yatırımları ile de uzun vadede karşılaştırıldığında hep en karlı yatırımın arsa yatırımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılan tüm araştırmalara göre tarihteki en kârlı yatırım arsa. Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim. Bugüne kadar hep kazandırdı, bundan sonra daha da fazla kazandıracak" dedi.

Nef Arsa tarafında projeyi çalışırken, önce bu riskler çerçevesinde bağımsız kuruluşlara analizler yaptırdıklarını kaydeden Timur, “Nef olarak arsa yatırımı bizim ana işimiz olduğu için Nef Arsa tarafında da tüketiciler ve müşteriler için tüm analizleri tamamlanmış şekilde yatırım imkanı sunuyoruz. Dolayısıyla bilgi eksikliğini, iş takip zorluğunu ve küçük bütçelerle yatırım yapma zorluğunu çözüyoruz" diye konuştu.

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