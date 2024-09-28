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Ekonomi
Konutta fahiş fiyat artışı mercek altında: Ticaret Bakanlığı 117 emlak işletmesine 11 milyon lira ceza kesti

Konutta fahiş fiyat artışı mercek altında: Ticaret Bakanlığı 117 emlak işletmesine 11 milyon lira ceza kesti

Pınar Görgü
10:3228/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmeler mercek altına alındı.
Kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmeler mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı, 'konut faizlerinin düşeceği ve konut fiyatlarının artacağı' iddia edilen haberler üzerine emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden işletmelere karşı harekete geçti. Bakanlık, yapılan denetimlerde 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin TL ceza idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, konut kredisindeki düşüş beklentisiyle emlak ilan fiyatlarını artıran emlakçıları tespit etti. Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin TL ceza uygulandığını açıkladı.


İdari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı
"konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı"
haberleri üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine
100 bin lira idari para cezası
uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiği belirtildi.


117 emlak işletmesi tespit edildi

Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır"

Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.




#Ticaret Bakanlığı
#konut kredisi
#para cezası
#emlak

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