Konutta fahiş fiyat artışı mercek altında: Ticaret Bakanlığı 117 emlak işletmesine 11 milyon lira ceza kesti

"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır"