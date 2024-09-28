Konutta fahiş fiyat artışı mercek altında: Ticaret Bakanlığı 117 emlak işletmesine 11 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, 'konut faizlerinin düşeceği ve konut fiyatlarının artacağı' iddia edilen haberler üzerine emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden işletmelere karşı harekete geçti. Bakanlık, yapılan denetimlerde 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin TL ceza idari para cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı, konut kredisindeki düşüş beklentisiyle emlak ilan fiyatlarını artıran emlakçıları tespit etti. Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin TL ceza uygulandığını açıkladı.
İdari para cezası uygulandı
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiği belirtildi.
117 emlak işletmesi tespit edildi
Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.