'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu: Donanmanın gücüne güç katacaklar

"Bu önemli projede, başta TAİS ve STM firmalarımız olmak üzere, Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi, ASELSAN, HAVELSAN ve projeye emek veren tüm alt yüklenicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı personelimizin üstün gayretleri de bu başarının temel taşlarından biridir. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın değerli personeline, projeye verdikleri kıymetli destek ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Türk milletinin bağımsızlık aşkı ve mühendislik dehası, denizlere mühür vuruyor! Durmadan, yorulmadan geleceğe yelken açıyoruz.