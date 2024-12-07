Savunmada 230 ürün ihraç ediyoruz

Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörüne önemli katkılar sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri’nin yeni üretim merkezinin açılışı dün gerçekleştirildi. Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB’de 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesise 25 milyon dolar yatırım yapıldı. KAAN, MİLGEM, Altay Tankı başta olmak üzere önemli millî projelere ve savunma sanayiine kritik teknolojiler geliştiren firmanın yeni tesisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün sektörün her sene %20 büyüdüğünü belirtti. Görgün, “Bugün sektörde irili ufaklı 3 bin 500'ün üzerinde firmamız var. Geniş yelpazede üretim yapan 180’nin üzerinde ülkeye 230’dan farklı ürünle ihracat yapıyoruz. 4 Aralık'ta 2024 yılı ihracat tutarımız 6 milyar doları geçti” dedi. Yeni açılan üretim tesisinin, hava platformlarında ihtiyaç duyulan kritik sistemleri yerli imkanlarla üreteceğinin altını çizen Görgün, “Platformlarımız yanında alt sistem ürünlerimizin de yerli ve millî imkanlarla üretilmesi hususunda da çok önemli aşamalar kaydettik” diye konuştu.





ANKARA'YA YENİ TESİSLER YOLDA

Yeni tesisin yerli ve milli teknoloji üretim hedeflerini daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, şöyle konuştu: “Hedefimiz, savunma sanayiimizin uluslararası alandaki gücünü daha da ileriye taşımak. Ayrıca ilerleyen dönemde Ankara’daki Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni tesisler kurmayı planlıyoruz.”





350’YE YAKIN SÖZLEŞME İMZALADIK

650 kişilik ekip ile çalıştıklarını dile getiren Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, "Bu ekibimizin ortaya koyduğu 10 milyon saati aşan Ar-Ge birikimiyle Altınay Savunma Grubu olarak 20 yıllık bir süreyi artık geride bırakmış oluyoruz. Bu süre içeresinde içerisinde 350’ye yakın sözleşmeye imza attık. Bu sözleşmeler kapsamında KAAN, Altay, MİLGEN, Hürjet, Demir Kubbe olmak üzere 180’in üzerinde ürün, alt sistem ve kritik teknolojinin geliştirilmesine ciddi katkılarda bulunduk" diye konuştu.



