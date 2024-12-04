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Savunma ihracatında hedefi aşarız

Savunma ihracatında hedefi aşarız

Canberk Doğan
04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, savunma sanayi ihracatında 6 milyar dolarlık hedefine emin adımlarla ilerliyor. Savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatının bu yılın 11 aylık döneminde 5 milyar 761 milyon dolara yükselerek bir rekora imza attığı bildirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre kasım ayında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3'lük artışla 637,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.


ARALIK BEKLENTİSİ 500 MİLYON DOLAR

Sektörün ihracatı ocakkasım döneminde de yüzde 19 artışla 5 milyar 761 milyon dolara ulaşarak, 11 aylık dönem itibarıyla bir rekora imza attı. Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,4'lük artışla 6 milyar 479 milyon dolar oldu. Aralık 2024 ihracatının ise en az 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşeceği ve savunma sanayii ihracatının 6.2 milyar dolara ulaşacağı değerlendiriliyor.


#Ekonomi
#savunma
#ihracat

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