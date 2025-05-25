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McDonald's kurmuştu: Kapısına kilit vuruluyor

McDonald's kurmuştu: Kapısına kilit vuruluyor

08:3025/05/2025, Pazar
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McDonald's, uzaylı temalı CosMc's spinoff'unun çıkışından sadece iki yıl sonra fişi çekiyor.

Fast food zinciri McDonald's, yaptığı açıklamada önümüzdeki ay beş şubesini de kapatacağını duyurdu. Adını az bilinen bir uzaylı McDonald's karakterinden alan CosMc's, Z kuşağı tüketicileri arasında popüler hale gelen Dutch Bros, Scooter's ve Swig gibi hızla büyüyen özel kahve ve içecek zincirlerine yanıt olarak 2023 yılında açıldı.


CosMc'nin menüsü tatlı içecekler ve hafif atıştırmalıklardan oluşuyordu ve şirket müşterilerin öğleden sonra yorgunlukları sırasında ziyaret etmelerini umuyordu. Yöneticiler kişiselleştirilebilir içeceklerin McDonald's çalışanlarını çok fazla zorlayacağını düşündükleri için bir yan kuruluş açıldı, ancak şirketin düşündüğünden daha az kişi içeceklerini kişiselleştirdi.


MCDONALD'S'IN SATIŞLARI GERİLEDİ

McDonald's kısa bir süre önce, müşterilerin ekonomik belirsizlik nedeniyle harcamalarını geri çekmesi nedeniyle satışlarının üst üste ikinci çeyrekte de düştüğünü bildirdi. Bu durum muhtemelen McDonald's yönetimini temel ürünlerini düzeltmeye odaklanmaya itti.


McDonald's yaptığı açıklamada CosMc's'in, zincirin "hızla büyüyen içecek alanında kazanma hakkına sahip olduğu" ve "müşteriler ve mürettebat için mevcut McDonald's deneyimini etkilemeden yeni, cesur tatları ve farklı teknolojileri ve süreçleri test etmesine" izin verdiği için yaratıldığını söyledi.


CosMc's lokasyonları ortadan kalkacak olsa da, bazı menü öğeleri ortadan kalkmayacak. CEO Chris Kempczinski bu ay yaptığı kazanç çağrısında zincirin bu yıl içinde bazı franchise'larla CosMc's'ten esinlenen yeni kişiselleştirilebilir içecekleri test ettiğini söyledi.


Şirket, dördü Teksas'ta ve biri Illinois'de olmak üzere CosMc's şubelerinin Haziran sonunda kapanacağını ve bağımsız uygulama ve sadakat programlarının da sonlandırılacağını söyledi.

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