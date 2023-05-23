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Ekonomi

Ortalığı karıştıran fotoğraf: Amerikan borsası resmen çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binası (Pentagon) yakınlarında patlama olduğuna dair yapay zeka ile üretilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı.

10:45 . 23/05/2023 Salı
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Pentagon

Pentagon

Yapay zekanın kötü yönde kullanımının tehlikelerine dair en canlı örnek dün ABD'de yaşandı. Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair servis edilen görüntüler deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.

Sahte Twitter paylaşımı ortalığı karıştırdı

"Pentagon yakınında patlama" notuyla servis edilen fotoğrafın mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak çok sayıda hesap tarafından gerçek sanılarak paylaşılması ortalığı karıştırdı.

Gerçek olmadığı anlaşıldı

Sahte fotoğraf üzerine televizyonlarda yorumda bulunan Rus ve Hindistan kaynaklı haber ajanslarının konuyu iyiden iyiye gündeme taşımasının ardından patlamanın gerçek olmadığı ve görsellerin yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılsa da iş işten geçmişti.

Borsada milyonlarca dolarlık kayıp

Yayılan haber sonrasında
S&P 500 borsası
nda önemli bir düşüş yaşandı. Günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.


#Pentagon
#patlama
#borsa
#S&P 500 borsası
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