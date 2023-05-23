Ortalığı karıştıran fotoğraf: Amerikan borsası resmen çakıldı

Bankacılık krizleriyle boğuşan ABD, bir yandan da 31,4 trilyon dolara ulaşan borcunu çevirememe riskiyle karşı karşıya. Dünyanın en büyük ekonomisini borç sarmalına sokan nedenlerin başında yüksek faizler geliyor. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar’ın borç tavanın yükseltilmesi için uzlaşamamaları durumunda ABD temerrüde düşecek.