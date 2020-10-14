Oruç Reis'ten haber var: Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz" dedi.

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22 EKİM'E KADAR NAVTEX İLAN ETMİŞTİ

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edilmişti. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

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Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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OYNAT 00:56 Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor. BiP'te paylaş

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