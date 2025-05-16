Resmi Gazete'de yayımlandı: İran menşeli cam ithalatına önlem

Buna göre, İran menşeli düz cam ithalatında ton başına birinci yıl 36 dolar, ikinci yıl 35 dolar, üçüncü yıl 34 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.