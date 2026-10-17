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Düşü devam ediyor: Eylülde 142 bin 390 konut satıldı

Düşü devam ediyor: Eylülde 142 bin 390 konut satıldı

04:00, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Düşü devam ediyor: Eylülde 142 bin 390 konut satıldı
Arşiv.

Türkiye genelinde eylülde satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 142 bin 390 oldu.

TÜİK, eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 artarak 51 bin 519'a yükseldi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 15,3 azalışla 90 bin 871 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 36,2, ikinci el olanların payı yüzde 63,8 olarak belirlendi.

KREDİLİ SATIŞ YÜZDE 5 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 23 bin 397 oldu. Diğer konut satışları ise eylülde yıllık bazda yüzde 11,6 azalışla 118 bin 993 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4, diğer satışların payı yüzde 83,6 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,5 yükselirken ikinci el konut satışları aynı kaldı.

YABANCILAR GEÇEN AY 2 BİN 167 KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 2 bin 167 oldu. Eylülde, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 388 ile Rusya, 166 ile Irak, 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞINDA YÜZDE 3,8 AZALMA

  • Türkiye genelinde, eylül ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 17 bin 345 olarak hesaplandı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 5 bin 789, ikinci el iş yeri satışı sayısı da yıllık bazda yüzde 10,5 azalarak 11 bin 556 oldu.

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Başlıklar :TÜİKkonutekonomi
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