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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Eğitim hizmetleri sektörüne destek iki katına çıktı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Eğitim hizmetleri sektörüne destek iki katına çıktı

08:5316/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
DHA
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Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı "Bakanlığımız tarafından 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan destekler, bir önceki yılın 2 katına çıkarak 162,7 milyon TL'ye ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı itibarıyla eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan desteklerin önemli ölçüde artırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu desteklerin geçen yıla göre iki katına çıkarak 162,7 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Eğitim ihracatı sektöründe dünyada en çok uluslararası öğrenciye eğitim veren ilk 10 ülke arasında yer aldık.

Ticaret Bakanlığı olarak, sektör paydaşları tarafından yurt dışı pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurt dışı fuar ve heyet katılımları, tanıtım heyetleri, rapor, belgelendirme, marka tescil ve koruma, acente komisyon ve birim kira, istihdam, uluslararası sıralama, uluslararası kuruluşlara üyelik gibi faaliyetlerine destek verilerek, 2012 yılından beri eğitim sektörü hizmet ihracatımızda farkındalığın oluşmasına önemli katkı sağlamış bulunmaktadır.


Hükümetimizin uyguladığı politika, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) koordinasyonunda, Türkiye olarak dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer almaktayız. Dünya uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız pay, 2020 yılında %2,9 iken, bu oran güncel verilere göre %3,5 seviyesini ulaşmış durumdadır.


Ticaret Bakanlığı olarak, eğitim sektörümüzün yurtdışında tanıtılması amacıyla Bakanlığımız destekleri ile 2024 yılında Kazakistan, ABD, Fransa, Irak ve Almanya'da üniversitelerimizin katılımı ile "Study in Türkiye" markası altında 5 adet milli katılım fuar organizasyonu düzenlenmiş olup, 2024 yılında Eğitim sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 marka TURQUALITY programı kapsamında desteklenmiştir.


Eğitim ihracatımız kapsamında 180 ülkeden 337 bin 119 öğrenciyi ülkemizde ağırladık

Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan destekler, bir önceki yılın 2 katına çıkarak 162,7 milyon TL'ye ulaşmıştır. Eğitim hizmetleri ihracatımız ise 2012 yılına göre göre 15 kat artış göstererek 2024 yılında 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır.


Ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı bakımından değerlendirme gerçekleştirilse, 2002 yılında yaklaşık 5.000 kadar ve 2012 yılında 31.170 olan ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı, 2024-2025 öğretim yılında 337.119'a yükselmiş olup, 2012'de ülkemize 154 ülkeden öğrenci gelirken, bu sayı 2024-2025 öğretim yılı itibarıyla 180 ülkeye ulaşmıştır.


Ticaret Bakanlığı olarak eğitim sektöründe ihracatımızın gelişmesi adına toplantı ve çalıştaylarımız 2025 yılında da devam ederek, sektör paydaşlarımızla birlikte destek mekanizmalarımız etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir.


Kamuoyuna saygıyla sunulur.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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