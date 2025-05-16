Kalkınma Yolu’nda fizibilite tamam

Körfez ile Avrupa arasında Türkiye ve Irak üzerinden trilyon dolarlık bir ticaret köprüsü oluşturacak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin fizibilite çalışması tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Katar’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Projenin ilk tasarımı tamamlandı, fizibilite raporu da büyük ölçüde bitti. Irak tarafına fizibilite raporuna ilişkin yorumlarımız bildirildi. Irak tarafının uygulama ve finansman konularını netleştirmesi bekleniyor” dedi. Türkiye-Katar-Irak-BAE arasında stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi; Hindistan, Güney Asya ve Körfez ülkelerinden gelen yüklerin Irak'ın güneyindeki Faw limanına, oradan da Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını amaçlıyor.