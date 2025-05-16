Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kalkınma Yolu’nda fizibilite tamam

Kalkınma Yolu’nda fizibilite tamam

Nazife Bardak
04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Körfez ile Avrupa arasında Türkiye ve Irak üzerinden trilyon dolarlık bir ticaret köprüsü oluşturacak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin fizibilite çalışması tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Katar’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Projenin ilk tasarımı tamamlandı, fizibilite raporu da büyük ölçüde bitti. Irak tarafına fizibilite raporuna ilişkin yorumlarımız bildirildi. Irak tarafının uygulama ve finansman konularını netleştirmesi bekleniyor” dedi. Türkiye-Katar-Irak-BAE arasında stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi; Hindistan, Güney Asya ve Körfez ülkelerinden gelen yüklerin Irak'ın güneyindeki Faw limanına, oradan da Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını amaçlıyor.


#Ekonomi
#Kalkınma Yolu
#fizibilite
#Cevdet Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi