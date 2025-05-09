Kalkınma Yolu hızlıca hayata geçecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Körfez’i Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’ni Orta Doğu’nun en önemli girişimi olarak tarif etti. Dün resmi ziyaret için Ankara’da bulunan Sudani, basın mensupları ve uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla da bir araya geldi. Orta Doğu’nun geleceği açısından Kalkınma Yolu Projesi’nin ön plana çıktığını belirten Sudani, projenin yalnızca bir ulaştırma hattı değil, aynı zamanda ekonomik entegrasyon ve bölgesel kalkınma vizyonunun temel taşı olduğunu vurguladı.

“Kalkınma Yolu, şu anda Orta Doğu’nun en önemli projelerinden biri. Sadece bir yol projesi değil; biz bunu ekonomik entegrasyon projesi olarak görüyoruz ve en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz” diyen Sudani, projenin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri stratejik düzeye taşıyacağını belirtti.





SADECE KOMŞULUK İLİŞKİSİ DEĞİL

Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerinin artık sadece bir komşuluk ilişkisi olarak tanımlanamayacağını belirtti. “İki ülke arasındaki ilişkiler zamanla arttı ve gelişti. Bu ilişkiler belirli temeller üzerine oturuyor; özellikle teröre karşı ortak mücadele bağlamında şekillenmiş durumda” dedi.





ORTAK MÜCADELE

Irak Başbakanı Sudani, iki ülkenin gerilim değil istikrar üretmesini hedeflediklerini ifade ederek, “Türkiye ile olan ilişkilerimize stratejik bir gözle bakıyoruz. Bunu geçici bir süreç olarak değil, kalıcı ve kalkınma temelli bir ortaklık olarak görüyoruz. Türk-Irak ilişkilerinin istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz; tasfiye veya çarpışma denkleminin değil” ifadelerini kullandı.





11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Sudani’nin baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ile Irak arasında, göç, eğitim, uyuşturucuyla mücadele, afet ve acil durum yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayisi, yükseköğretim, metroloji ve hukuk alanında 11 ayrı anlaşma imzalandı.





Eroğlu Irak Özel Temsilcisi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Irak nezdinde özel temsilci atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre Veysel Eroğlu, Irak nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi.





Yanlış algılarla mücadele içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz” dedi. Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Vakıflar Haftası Kutlama Programı’na katıldı. Yılın Vakfı Ödülü verilen Mehir Vakfı’nın her mensubunu özverili çalışmalarından ötürü tebrik eden Erdoğan, “Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı, 81 ilimizde dünyaevine giren 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Yakın zamanda bu çalışmalarını, Gazze’ye doğru genişleteceğinin müjdesini aldığım Mehir Vakfımızdan Allah razı olsun” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 Aile Yılı kapsamında seçimlerde milletimize sözümüz olan, Aile ve Gençlik Fonu’yla yuva kuracak gençlerimize yönelik desteklerimizi arttırdık. Ayrıca doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittik.”





EVLİLİKTEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI LAZIM

“İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor.”





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. “Türkiye’nin olduğu kadar Irak’ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ’e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik” dedi. Görüşmede Irak ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda 11 anlaşmaya imza atıldı.





CİDDİ BİR İVME YAKALADIK

Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle: “Geçtiğimiz yıl Irak’a yaptığım ziyaretle ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Sayın Sudani’nin ortaya koyduğu irade ve vizyon bu noktaya gelmemizde çok önemli rol oynamıştır. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Değerli Kardeşimle az önce Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.”





KARDEŞLİK HUKUKUMUZUN GEREĞİ

“İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Şu gerçeği büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Irak’la ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele iş birliğimiz üzerinde önemle durduk.”





KALKINMA YOLU'NA DAVET

“Irak’la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştı. Ancak potansiyelimizin çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu anlayışla çabalarımızı sürdürüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi hem Irak’ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız anlaşma ve tesis ettiğimiz iş birliği mekanizmaları marifetiyle altyapının ıslahı dahil olmak üzere Irak’la ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz.”





BÖLGEDEKİ İSTİKRARA ÖNEMLİ KATKI

“Irak, Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz. Özellikle elektrik alanında derinleşen iş birliğimizi doğalgaz ve enerjinin diğer alanlarına teşmil etme arzusundayız. Sayın Başbakan’la ayrıca bankacılık, sanayi, eğitim ve yüksek öğretim gibi diğer alanlardaki iş birliğimizi de ele alarak bu konularda atabileceğimiz ilave adımları değerlendirdik. Sayın Sudani’nin basiretli yaklaşımı sayesinde Irak’ın bölgedeki istikrara önemli katkılarda bulunduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz.”





BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Irak’ın bilhassa Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin, bölgemizin istikrar ve huzuru bakımından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu konuda Irak’la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İsrail’in Gazze’de başlattığı, sonrasında Lübnan’a ve Suriye’ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçları ortadadır. İsrail, bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrasızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. İsrail’in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze’deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak vahim boyutlara ulaşmış vaziyette. İsrail üzerindeki baskının arttırılması dahil, elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda aziz kardeşimle mutabık kaldık.”





GERİLİMİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ

“Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize, Allah’tan rahmet kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Dün Başbakan Şahbaz Şerif ile önemli bir telefon görüşmemiz oldu. Menfur terör saldırısına ilişkin Pakistan’ın uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifini kıymetli buluyoruz. Türkiye olarak ateşe benzin dökenlerin olmasına rağmen biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi, diyalog kanallarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.”





TÜRKMENLER İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

“Irak’ın birlik ve bütünlüğünün savunucusu olan Türkmenler, tüm zorluklara karşı bugün de hem Irak’ın hem Irak-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Kardeşim Sudani’nin, Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılanları takdirle karşılıyorum.”



