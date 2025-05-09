İki hafta içinde netleşir

Önceki sabah AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin iki hafta içinde netlik kazanacağına dikkat çekti. Erdoğan şöyle konuştu: “Süreci, MHP ile beraber dikkatle takip ediyoruz. Süreç, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. Bugün yarın süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın.”





VEKİLLER KESİN ÇÖZÜM İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre toplantıda Erdoğan, vekillere “İstişare, saha çalışmaları ve parlamentoya devamlılık” uyarısı yaparken, vekiller “Gündüz kuşağı televizyon programları”, “Sokak köpekleri” ve “Ekonomik sorunlar”dan dert yandı. Milletvekilleri televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının Türk toplumunun yapısını bozduğunu ve kaldırılmasını gerektiğini, sokak köpekleri sorunu ile ilgili ise çok daha etkili ve kesin çözümler oluşturulması gerektiğini kaydetti.





DEVAMLILIK UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz istişareye önem veren bir hareketiz. Hem teşkilatlarımız ile hem mil-letvekillerimiz ile istişare halinde yürüyoruz. Saha çalışmalarında vatandaşla ilişkileri sıkı tutmalıyız. AK Parti hep buradan kazandı. Yine bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Parlamentoda da devamlılık gösterin, Meclis çalışmalarını aksatmayın” değerlendirmesini yaptı. Vekiller, Türkiye’nin pahalılıktan dolayı turizmle ilgili dezavantajlı ülke konumuna geldiğini, Yunanistan, İspanya ve İn-giltere’den artık daha pahalı olduğunu, vatandaşın dövize yöneliminin engellenemediği, zirai dondan etkilenen çiftçilerin lehine adımlar atılması gerektiği gibi şikayet ve taleplerini iletti.



