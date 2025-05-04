Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü oyunun farkında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) şehitlerin mirası ve emaneti olduğunu söyledi. TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılarak bir konuşma yapan Erdoğan, bu organizasyonla bir milletin iki devlet olarak tek yürekle ortak istikbaline doğru kararlı bir adım attığını vurguladı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: “Bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST’in on birincisini Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. Drone Şampiyonası’nda uçan araba simülasyon yarışmasına sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs’ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor.”





YİNE BURADAYIZ

“TEKNOFEST KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yürek, ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yâd ediyor hayatta olan gazilerimize Mevla’dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.”

639 bin metrekarelik yerleşke KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve yüksek mahkemeye ev sahipliği yapacak.





EN GÜZEL CEVABI SİZLERLE VERİYORUZ

“Tam bağımsız Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar’ındır. Bu yollara revan olduğumuzda bize boşuna heveslenmeyin yapamazsınız başaramazsınız diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma, Anka-3, Hürkuş ve TCG Anadolu ise Mavi Vatan’da bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.”





DİPLOMA SAHTEKARLIĞI BİR DAHA YAŞANMAYACAK

“Sizlerden aldığımız ilhamla sizlerin ürettiği teknolojilerle çok daha güçlü bir Türkiye çok daha müreffeh bir KKTC’yi inşa edeceğiz. Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekrar üreyemeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz. Halı sahalar kapalı spor salonları çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz.”





E-DEVLET MÜJDESİ

“E-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi vermek isterim elektronik devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek. Sanayi ve istihdam alanında çalışmalarımız sürüyor. Organize sanayi bölgelerini geliştirerek yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak Kıbrıs Türk’ünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz.”





DENİZİN ALTINDAN ELEKTRİĞİ DE GETİRECEĞİZ

“Burada da saymadığımız nice yatırım eser hizmet ve proje aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Türkiye’de Kuzey Kıbrıs’a denizin altından suyu getirdik mi, şimdi ikinci etapta elektriği de getireceğiz. Tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST’ten rahatsız olması doğaldır.”





BOYKOTÇULAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

“Boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Meydan tıklım tıklım dolu aynen Türkiye’de olduğu gibi boykot dediği için satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu.”





Önder için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi. Erdoğan şöyle konuştu: “İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder’i ve Sayın Buldan’ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder’in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.





Kıbrıs Türk'ü oyunun farkında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışanların KKTC’de de bulunduğunu söyledi. KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Ama Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim o engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır” dedi.





ADLARIMIZ FARKLI SOYADIMIZ KKTC

Cumhuriyet Yerleşkesi’nin, 25 bin 210 metrekarelik alana sahip olduğunu, Cumhurbaşkanlığı binasının 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhaneyle 109 araçlık otoparka sahip olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.”







