Çantacı devri kapandı

Depolamalı elektrik üretimi yatırımlarında lisans alma süreçleri ciddi teknik ve finansal yükümlülükler içeriyor. Depolamalı enerji yatırımları, 2022 yılında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte hukuki çerçeveye kavuşturuldu. Yapılan düzenleme ile yenilenebilir enerji santrallerine depolama sistemi kurularak hem sistem esnekliği artırıldı hem de yatırımların önünü açacak yeni bir model hayata geçirildi. Ancak kamuoyunda yer bulan “çantacı” iddialarının aksine, yeni model önemli şartlar içeriyor.