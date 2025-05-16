Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Çantacı devri kapandı

Çantacı devri kapandı

Merve Safa Akıntürk
04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Depolamalı elektrik üretimi yatırımlarında lisans alma süreçleri ciddi teknik ve finansal yükümlülükler içeriyor. Depolamalı enerji yatırımları, 2022 yılında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte hukuki çerçeveye kavuşturuldu. Yapılan düzenleme ile yenilenebilir enerji santrallerine depolama sistemi kurularak hem sistem esnekliği artırıldı hem de yatırımların önünü açacak yeni bir model hayata geçirildi. Ancak kamuoyunda yer bulan “çantacı” iddialarının aksine, yeni model önemli şartlar içeriyor.


TEMİNAT ZORUNLU

Ön lisans başvurularında her 1 megavat üretim için eşdeğer kapasitede depolama yatırımı taahhüdü, teminat mektubu ve teknik yeterlilik gibi belgeler isteniyor. Sisteme girmek isteyen her yatırımcının süreci eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor.


#Ekonomi
#enerji
#lisans
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi