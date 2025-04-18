Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Libya'nın enerji potansiyeli İstanbul'da tanıtıldı

Libya'nın enerji potansiyeli İstanbul'da tanıtıldı

04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İhalenin 15 Kasım'da yapılması, sözleşmelerin ise 22-30 Kasım'da imzalanması planlanıyor.
İhalenin 15 Kasım'da yapılması, sözleşmelerin ise 22-30 Kasım'da imzalanması planlanıyor.

Libya, yaklaşık 17 yılın ardından ilk kez düzenlediği petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesi kapsamında 22 kara ve açık deniz sahası için İstanbul'da uluslararası yatırımcılara yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısına, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve çok sayıda şirket temsilcisi katıldı. Açık deniz ve kara olmak üzere toplam 22 saha ihale edilecek. İhalenin 15 Kasım'da yapılması, sözleşmelerin ise 22-30 Kasım'da imzalanması planlanıyor. Açılış konuşmasında Bakan Abdussadık, Avrupa gibi önemli bir ekonomik ve ticaret blokunun yanı sıra birçok gelişmekte olan pazara yakın bir konumda yer aldıklarını söyledi.


#Ekonomi
#enerji
#Libya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 18 Nisan 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, il il ezan vakti