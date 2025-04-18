Libya'nın enerji potansiyeli İstanbul'da tanıtıldı

Libya, yaklaşık 17 yılın ardından ilk kez düzenlediği petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesi kapsamında 22 kara ve açık deniz sahası için İstanbul'da uluslararası yatırımcılara yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısına, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve çok sayıda şirket temsilcisi katıldı. Açık deniz ve kara olmak üzere toplam 22 saha ihale edilecek. İhalenin 15 Kasım'da yapılması, sözleşmelerin ise 22-30 Kasım'da imzalanması planlanıyor. Açılış konuşmasında Bakan Abdussadık, Avrupa gibi önemli bir ekonomik ve ticaret blokunun yanı sıra birçok gelişmekte olan pazara yakın bir konumda yer aldıklarını söyledi.