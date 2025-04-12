Enerji açığı yatırımla kapanır

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), “Türkiye Enerji Verimliliği Görünümü” raporunu dün İstanbul’da açıkladı. Raporun açıklandığı Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Forumu’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı katıldı.





YILDA 13 MİLYAR $ YATIRIM LAZIM

IICEC Direktörü Bora Şekip Güray’ın sunduğu rapora göre, Türkiye’de enerji verimliliği alanında sağlanan gelişmeler ve güçlenen politika öncelikleri, enerji güvenliği, enerji bağımsızlığı ve net-sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması açısından kritik bir zemin oluşturuyor. Türkiye’nin enerji ithalatını azaltarak dışa bağımlılığını düşürmesine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli fırsatlar sunduğunu değerlendiren Güray, “Yıllık 13 milyar dolar enerji verimliliği yatırımı, yerli üretimlerde artışlar ve enerji sektöründe diğer yatırımlarla Türkiye, enerji ithalatını 2053 yılında yüzde 10 seviyelerine düşürebilir” dedi.





DOĞAL GAZ ÜRETİMİMİZ BU YIL 2 KATINA ÇIKACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ise Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin günlük 8,8 milyon metreküpe ulaştığını, nisan sonunda ise bu rakamın 9,5 milyon metreküpe çıkacağını açıkladı. Enerji destek sistemlerinde sosyal adalet ilkesi doğrultusunda düzenlemelere gidildiğini söyleyen Bayraktar, enerji destek modelinin ihtiyaç sahibi gruplara odaklanacak şekilde yeniden yapılandırılacağını açıkladı.





HEDEF ENERJİYE FİNANSMAN ÇEKMEK

Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikasının merkezinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yerli kaynak üretimi ve nükleer gibi alanların bulunduğunu söyledi. 2053 iklim hedeflerine ulaşmak için kapsamlı bir dönüşüm sürecinin sürdüğünü kaydeden Bayraktar, izin süreçlerini hızlandıracak reformların Meclis gündemine geleceğini ve öncelikli hedeflerinin enerji sektörüne finansman çekmek ve kamu şirketlerinden uluslararası oyuncular çıkarmak olduğunu belirtti.





ELEKTRİK ÇAĞI BAŞLIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen daha fazla hissedilmesine rağmen buna karşı yapılacaklar konusunda birçok ülkede, politikacılarda hevesin azaldığına dikkat çekti. Birol, enerji dönüşümünün iklim değişikliği kaygılarından ziyade, sanayi ve ekonomi odağıyla ilerlediğine dikkati çekerek, "2024 yılı içerisinde dünyada yeni kurulan santrallerin yüzde 85'i yenilenebilir, yüzde 5'i nükleer, yüzde 10'u kömür ve doğal gaz santralleri” dedi. Nükleer enerjiye ülkelerin olumlu yaklaşımında bu yıl ciddi bir artış olduğuna dikkati çeken Birol, şöyle devam etti: "Dünyada muazzam bir nükleere geçiş var. Nükleere evet diyen ülkeler hızlı bir şekilde artıyor. 2025 yılında dünya nükleer elektrik üretimi tarihi bir zirve yapacak. Elektrik çağı başlıyor. Bu nedenle birçok ülke, Avrupa, Çin, Amerika, Hindistan, Rusya, hepsi nükleeri artırıyorlar.”



