Yeşil enerji üretiminde hidroelektrik zirvede

Türkiye'de toplam elektrik kurulu gücü şubat sonu itibarıyla 117 bin megavata yaklaştı. Barajlı hidroelektrik santralleri kurulu gücün yüzde 20,4'ünü oluşturdu. En büyük 3 yenilenebilir enerji kaynağı olan barajlı hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarının kurulu gücü ise sırasıyla 23 bin 863 megavat, 20 bin 646 megavat ve 13 bin 44 megavat oldu.