43 bin sahte sigortalı denetime takıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde İstanbul'da büyük çaplı bir sahte iş yeri denetimi gerçekleştirdi. ‘Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu’ üzerinden yapılan incelemeler kapsamında pilot il olarak seçilen İstanbul'da 386 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda 365 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, bu iş yerleri üzerinden kuruma toplam 43 bin 276 sahte sigortalı bildirildiği ortaya çıktı. Geriye kalan 21 iş yerinin ise sahte olmadığı belirlendi.