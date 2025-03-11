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Rusya'da bütçe açığı yükseliyor: 2,7 trilyon rubleye çıktı

Rusya'da bütçe açığı yükseliyor: 2,7 trilyon rubleye çıktı

15:2111/03/2025, Salı
AA
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Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye (yaklaşık 31,5 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 5,3 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi. Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin ise yüzde 30,5 artarak 8 trilyon ruble çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.


Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 3,8 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerin de 1,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,7 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bütçe kuralları gereği 2025 sonu itibarıyla yüzde 0,5'e düşürülmesinin planlandığının altı çizildi.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.



#bütçe
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