Rusya'da bütçe açığı yükseliyor: 2,7 trilyon rubleye çıktı

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 5,3 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi. Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin ise yüzde 30,5 artarak 8 trilyon ruble çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.