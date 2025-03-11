Rusya Sağlık Bakanlığı: Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırılarında 2 kişi öldü

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, başkent Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısında ölen ve yaralananlara ilişkin gazetecilere konuştu. Saldırı neticesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kuznetsov, 3'ü çocuk 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Kuznetsov, yaralıların gerekli tedavileri almak üzere hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Ukrayna'ya ait 337 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

'Ukrayna, AGİT yetkilisi Moskova'dayken İHA'larla özellikle saldırdı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üst düzey yabancı bir heyetin Moskova'yı ziyaretine, Ukrayna'nın İHA'larının ilk kez eşlik etmediğini ifade etti. AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Moskova'ya ziyareti sırasında Ukrayna'nın şehre İHA'lar gönderdiğini kaydeden Zaharova, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski'nin sponsorlarını, Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlamak olan asıl amacından mahrum bırakarak sadece konuşma seviyesine indirdiği örgütün başkanından bahsediyorum." ifadelerini kullandı.







