Rusya Kursk Bölgesinde 12 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 12 yerleşim birimini daha geri aldıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'nın kayıpları açıklandı
Açıklamada, 12 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilerek, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 550 asker, 391 tank, 311 piyade savaş aracı, 272 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 181 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde geçen ay 5, geçen hafta ise 4, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.
Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.