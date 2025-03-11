Rusya Kursk Bölgesinde 12 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı

Açıklamada, 12 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilerek, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 550 asker, 391 tank, 311 piyade savaş aracı, 272 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 181 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.