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Rusya Kursk Bölgesinde 12 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı

Rusya Kursk Bölgesinde 12 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı

13:3911/03/2025, Salı
AA
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 12 yerleşim birimini daha geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.


Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı güçlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı kaydedilen açıklamada,
"Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgede 12 yerleşim yeri ve 100 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı."
ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın kayıpları açıklandı


Açıklamada, 12 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilerek, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 550 asker, 391 tank, 311 piyade savaş aracı, 272 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 181 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.


Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde geçen ay 5, geçen hafta ise 4, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.


Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.




#Kursk bölgesi
#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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