Agromini tarıma akıl kattı: Çiftçiye yüzde 60 su yüzde 50 gübre tasarrufu

Tarımda hem çiftçinin maliyetini düşüren hem de verimini artıran bu faydaları sağlarken, bir yandan da ürün kaybını minimize eden akıllı tarım ve sulama teknolojileri her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bu alandaki yerli girişimlerden olan Agromini de akılı sulama ve gübreleme sistemleri sayesinde çiftçiye yüzde 60’a varan su tasarrufu ve yüzde 50’ye varan gübre tasarrufu imkanı sunuyor. Otomotiv sektöründeki deneyiminin ardından bu alanda atıldığını ve akıllı sulama sistemleri geliştirmeye başladığını ifade eden Agromini Kurucusu Sabri Bozkurt, “Geliştirdiğimiz sistem, Ankara Ziraat Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından akıllı tarım teknolojilerinde referans olarak gösterildi” dedi.

CEP TELEFONUNDAN TAKİP İMKANI

Agromini olarak, çiftçiye akıllı tarım dönüşümü için önemli bir fırsat sunduklarını vurgulayan Bozkurt, geliştirdikleri sistemin her arazide çalıştığını ve yapay zeka tarafından desteklendiğini belirtti. Sistemin detaylarını aktaran Sabri Bozkurt, şunları söyledi: “Bahçenin belli bölümündeki sensörler, bitkinin isteklerine göre ana merkezde bulunan endüstriyel bilgisayara sinyal gönderiyor. Sistem sulamayı başlatıyor. Azot, fosfor, potasyum gibi bitkinin beslenmesinde kullanılan makro ve mikro elementleri suyla birlikte bitkilere gönderiyoruz. Belirlenen değerin üzerine çıktığında sulama kesiliyor. Nem oranı azaldığında sistem otomatik devreye giriyor ve sulama tekrar başlıyor. Üretici cep telefonundan su kaynağının seviyesini, suyun debisini, sulama yapılıp yapılmadığını görebiliyor.”

YATIRIMIN %75’İNE KREDİ SUNULUYOR

Sistemlerinin çalışması için güneş panelinin yeterli olduğunu ifade eden Bozkurt, “Hem enerjide hem de su tüketiminde önemli oranlarda tasarruf sağlıyoruz. Damla sulamaya göre yüzde 50 tasarruf ettiriyoruz” ifadelerini kullandı. Akıllı sulama ve gübreleme sistemlerine ciddi kredi destekleri sunulduğunu söyleyen Sabri Bozkurt, yatırımın yüzde 75'nin finanse edildiğine dikkat çekerek, "Üreticiler krediyi iki yıl ödemesiz 5 yıl vadeli yüzde 0 faizle ile geri ödeyebiliyor.10 dönüm bahçesi olan bir üretici bu sistemi bir yılda amorti edebiliyor" dedi.

Hedef küresel pazar

Geliştirdiği teknoloji sayesinde daha ilk yılında 20 milyon liralık satış geliri elde etmeyi başaran Agromini, 2025’te bu rakamı üçe katlamayı planlıyor. İhracat potansiyeli yüksek akıllı tarım teknolojileri geliştiren şirket, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini de hızla büyütmeyi amaçlıyor. Yurt dışı faaliyetlerine Yunanistan pazarı ile başlayan firma, burada 100 dönüme sahip bir tarım arazisi için kurulum yaparak devreye alma çalışmalarına devam ediyor. Türk cumhuriyetlerinde ise 450 dönüm alana sera kurulumu konusunda görüşmeleri sürdüren Agromini, ihracat pazarını genişleterek birçok farklı pazara ürününü taşımayı hedefliyor.



