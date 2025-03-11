Akkuyu NGS'de yeni gelişme: Açık deniz hidroteknik yapılarında sona gelindi

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen "açık deniz hidroteknik yapılar" yakın zamanda devreye girecek.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Gülnar ilçesindeki santralde çalışmaların 4 ünitede eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.
Santralin 1. güç ünitesinde inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlandığını belirten Butckikh, devreye alma, ayarlama ve çalıştırma aşamalarının devam ettiğini anlattı.
Butckikh, diğer reaktörlerdeki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Santralden ısı tahliyesi fonksiyonlarını yerine getirmeye başlayacak"
Çevrenin korunması ön planda
Butckikh, Türkiye'de çevre önlemleri ve mevzuatlarının son derece sıkı olduğunu, santraldeki yapıların tasarımı ve kurulumunda ilgili mevzuata tamamen uyduklarını dile getirdi.
Teknolojik tesislerin kurulumunda çevre koruma önlemlerinin daima ön planda tutulması gerektiğini kaydeden Butckikh, şu değerlendirmede bulundu:
Türkiye'nin en büyük enerji yatırımlarından Akkuyu NGS'nin tamamlandığında ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.