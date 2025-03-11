İlk reaktör üretime hazır: Akkuyu NGS enerji sistemine dahil oluyor

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk rektörün devreye alınmasında sona yaklaşıldı. Santralin birinci ünitesi devreye alma aşamasına gelirken, diğer ünitelerde de önemli ilerlemeler kaydedildi. İkinci ünitede reaktör bölümünün ana ekipmanları kuruldu ve ilk parti nükleer yakıt sahaya ulaştı. Üçüncü ünitede reaktör kabı tasarım konumuna yerleştirilirken, dördüncü ünitenin muhafaza binasının ikinci katmanı tamamlandı. Açık deniz hidrolik yapılarının yüzde 95 oranında tamamlandığı santralde, Türkiye’nin enerji sistemine ilk nükleer elektriğin kısa sürede dahil edilmesi hedefleniyor.

ALTYAPI ŞEBEKESİ KURULUYOR

Mersin'deki santralde çalışmalar hakkında bilgi veren Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, santralin birinci güç ünitesinin şu anda devreye alınma aşamasında olduğunu belirti. Butckikh, “Bu aşama, ünitenin tüm sistemlerinin bir dizi kontrol işleminden geçtiği, işletmeye alma için hazırlıkların yapıldığı aşamadır. Birinci ünitedeki ana inşaat işleri tamamlandı. Aralık 2024'te makine dairesindeki en önemli gelişme olan türbin montajını bitirdik. Şimdi birinci ünitenin türbini işletmeye hazır. Uzmanlarımız burada boru hatlarını ve altyapı şebekelerini kuruyor” dedi.

Sergey Butckikh

TESTLERİ HIZLANDIRDIK

Türkiye’nin enerji sistemine nükleer üretimden elde edilen ilk kilovat elektriğin kısa sürede dahil edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Butckikh, bu doğrultuda, ana çalışmaların birinci güç ünitesindeki devreye alma testlerine yoğunlaştırıldığını söyledi. Butckikh, “Şu anda bu ünite, işletmeye alma öncesi aşamada bulunuyor. Bir nükleer santralde reaktör ünitesinin devreye alınması çok aşamalı bir süreçtir. Her aşama, çeşitli kontrol operasyonlarından oluşur. Bu kontroller, nükleer güvenlik standartlarına uyumu sağlamak ve santralin uzun yıllar güvenilir şekilde çalışmasını temin etmek için hayati öneme sahip” diye konuştu.

DENİZ SUYU İLE SOĞUTULACAK

Deniz ve kıyı hidroteknik yapıları kompleksinin inşaatının tamamlanma aşamasına girdiğini ve bazı tesislerin yüzde 95 tamamlandığını anlatan Butckikh, “Akkuyu NGS’nin ana ekipmanları deniz suyu ile soğutulacak. Bu amaçla, sahada benzersiz açık deniz ve kara hidrolik yapılarından oluşan bir kompleks inşa ediliyor. Açık deniz hidrolik yapıları, tüm santralin genel ihtiyaçlarına hizmet eden tesis ve aynı zamanda ilk devreye alma kompleksine dahil. Bu, birinci güç ünitesinin devreye alınmasından önce bir koşul olarak bu yapıları inşa etmemiz ve işletmeye almamız gerektiği anlamına geliyor. Sonra, ikinci, üçüncü ve dördüncü güç üniteleri devreye girdiğinde, tüm bu altyapı hazır olacak” dedi.

Avrupa ile aynı yöntemi kullanacağız

Deniz suyunun soğutma sistemlerinde kullanıldığında kimyasal ve radyolojik etkiye maruz kalmayacağını ifade eden Sergey Butckikh, "Akkuyu NGS’de uygulanacak olan doğrudan akışlı soğutma prensibi, Fransa, İngiltere, Finlandiya, İsveç ve diğer ülkelerdeki nükleer santrallerde uzun süre kullanıldı ve herhangi bir tehlike oluşturmadı" açıklamasını yaptı.











