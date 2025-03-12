Sukkar'dan 300 milyonluk sukuk ihracı: Yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi

Türkiye'nin önde gelen şeker üreticilerinden Sukkar Şeker, finansman enstrümanlarını çeşitlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Sukkar Şeker, Kuveyt Türk Yatırım aracılığı ile 3 ay vadeli, yüzde 43 getiri oranıyla 300 milyon TL tutarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. Şirket, elde edilen fonu tedarik süreçlerini güçlendirmek ve revizyon yatırımlarını tamamlamak için kullanacak.

YENİ FİNANSMAN MODELLERİ GELİŞTİRECEĞİZ

Tamamen katılım finans ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilen sukuk ihracı, şirketin alternatif finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve finansal sürekliliğini sağlama vizyonunu destekliyor. Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, “Şirket olarak finansal enstrümanları çeşitlendirerek büyümemizi sürdürüyoruz. Yatırımcılarımızın sukuk ihracımıza gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sektörümüzde farklı finansman modeller geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Eyüp Demir

GÜÇLÜ İŞ ORTAKLIĞI

Sukkar Şeker’in sukuk ihracını başarıyla tamamladıklarını kaydeden Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy de, “Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sukkar Şeker’in ilk sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirerek kurumsal finansman alanındaki güçlü iş ortaklığını bir kez daha ortaya koydu. Katılım finans kurallarına uygunluğu, ikincil piyasalarda işlem görebilme özelliği ve likiditesiyle öne çıkan sukuk, özellikle kamu ve özel sektörün proje bazlı fon ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Bu alanda bankamız gerçekleştirdiği ihraçlarla kurumların sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes tarafından 1956 yılında hizmete açılan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları, Sukkar Şeker çatısı altında yapılan modernizasyon yatırımlarıyla üretim kapasitelerini artırdı. Son 5 yılda 350 milyon liralık yatırımla fabrikaların toplam işleme kapasitesi 6 bin 500 tona çıkarıldı. Erzincan Fabrikası'nın kapasitesi bin 800 tondan 2 bin 200 tona, Erzurum Fabrikası'nın kapasitesi ise 3 bin 200 tondan 4 bin 300 tona yükseltildi.

Selman Ortaköy







