Verimli büyüme, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne önemli katkılar sağlayan Emlak Katılım, 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladı. Emlak Katılım 2024 yıl sonu itibarıyla; aktif büyüklüğünü 228 milyar TL’ye, toplanan fonlarını 167 milyar TL’ye, kullandırılan fonlarını ise 116 milyar TL’ye yükseltti. 2024 yıl sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar TL finansman desteği sağlayan Emlak Katılım, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artışla 8,7 milyar TL net kâr elde ederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü 228 milyar TL oldu: Türkiye ekonomisine 149 milyar TL'lik kaynak Ekonomi / Türkiye Ekonomisi

2024 yıl sonu itibarıyla, Emlak Katılım’ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artarak 31,4 milyar TL’ye ulaştı. Sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlarla çalışmalarına devam eden Emlak Katılım, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında sektördeki yüzde 33'lük payı ile liderliğini sürdürüyor.





Katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle 2024 yılında da müşterilerinin yanında olmaya devam eden Emlak Katılım, ülkemiz için büyük önem taşıyan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer aldı. Emlak Katılım bu dönemde; iş verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, kesintisiz hizmet sunmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla dijital bankacılığa yatırımlarını artırarak sürdürdü.



