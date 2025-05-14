Avrupa ile ticaret yeniden düzenlenmeli

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-AB ekonomik ilişkileri gündemlerini değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ABD’nin vergi tarifelerinden AB ile vize serbestisine, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden yeşil ve dijital ekonomiye geçiş başta olmak üzere birçok konuda Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerinin gelecek perspektifi konuşuldu.





KÜRESEL DÜZEN DEĞİŞİYOR

DEİK Başkanı Nail Olpak, küresel düzenin, ABD’nin yeni yönetiminin ticaret savaşlarını canlandıran politikalarıyla yeniden şekillendiğini belirtti. Olpak, “ABD Başkanı Donald Trump mevcut düzeni değiştiriyor, doğru. Bu belirsizlikte, Türkiye ve AB, birlikte konum alarak stratejik bir ortaklık kurabilir. ABD’nin hızlı karar alma mekanizmaları, Çin’in ise küresel etki alanını genişletmesi, Türkiye-AB iş birliğini daha kritik hale getiriyor. DEİK olarak, bu yeni düzende AB ile ilişkilerimizin ayrışan fırsatlarını net görüyor ve ticari ilişkilerimizin bu doğrultuda dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





EN BÜYÜK EKONOMİK PARTNERİMİZ

Nail Olpak, Avrupa’nın Türkiye’nin en büyük ticari partneri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Avrupa (AB üyesi ve diğer ülkeler dahil) bizim en büyük ekonomi ve ticari partnerimiz. 2024 yılında bölgeye olan toplam ihracatımız 149 milyar dolar iken, bölgeden ithalatımız ise 178 milyar dolara yükseldi. Toplam dış ticaret hacmimiz ise 327 milyar dolara ulaştı. Avrupa’nın toplam ithalatımızdaki payı yüzde 52, toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 57 seviyesinde iken toplam dış ticaret hacmimiz içindeki payı da yüzde 54 seviyesinde. Dolayısıyla Avrupa’dan söz ederken aynı zamanda en büyük ticari partnerimizi konuşuyoruz.” Olpak, sözlerine şöyle devam etti: “Gümrük Birliği’nin TIR kotası ve vize sorunu gibi teknik sorunlarının çözümünün yanı sıra dijitalleşme, yeşil dönüşüm, kamu alımları, e-ticaret ve hizmetler sektörü gibi yeni başlıklara açılması ve anlaşmanın günümüz şartlarına daha uygun şekilde hızlıca güncellenmesi karşılıklı fayda sağlayacak.”





TİCARET 5 YILDA YÜZDE 60 ARTTI

Nail Olpak, vize konusuna da dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Tüm bu konuları, 30 Nisan 2025’te Ankara’da düzenlediğimiz Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri Toplantısı’nda, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile masaya yatırdık. Ossowski, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde pragmatik adımların önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin bu süreçte masada olması gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Son 5 yılda Avrupa ile ticaret hacmimizin yüzde 60 artması, potansiyelimizi gösteriyor; ancak küresel korumacılığın yükseldiği bu dönemde, modernizasyon olmadan bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçiremeyiz. Vize konusu, iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın hareket kabiliyetini doğrudan etkileyen bir öncelik.”





İŞ ADAMLARI IÇIN VIZE REJIMI ÖNERIYORUZ

Toplantıda konuşan DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise, şöyle konuştu: “Türkiye ve AB, 20 trilyon dolarlık bir ekonomiyi ve 600 milyonluk bir pazarı temsil ediyor. Geçen yıl, 20 milyon Avrupalı Türkiye’yi ziyaret etti. Ancak, birçok Türk için vize almak neredeyse imkânsız hale geldi. Türkiye, Avrupa için bir tehdit değil; Türkiye, zaten Avrupa’nın bir parçası. İlk adım olarak, iş insanları, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler için özel bir vize rejimi öneriyoruz. Suudi Arabistan ve birçok ülkeye bu tür düzenlemeler sunulabiliyorsa, Avrupa kesinlikle Türkiye’ye de benzer bir imkân tanıyabilir.”



