Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Bolat açıkladı: e-ticaret hacminde rekor artış

Bakan Bolat açıkladı: e-ticaret hacminde rekor artış

10:556/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin e-ticaret hacmini açıkladı. 2024 itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61.7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon TL oldu.
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin e-ticaret hacmini açıkladı. 2024 itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61.7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon TL oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2024 itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon lira olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin e-ticaret hacmini açıkladı.
2024 itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61.7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon TL oldu.

Ayrıntılar geliyor....

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#e-ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 4 aylık fark kesinleşti: Emekli ve memur maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?