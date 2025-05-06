Bakan Bolat açıkladı: e-ticaret hacminde rekor artış

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin e-ticaret hacmini açıkladı. 2024 itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61.7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon TL oldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2024 itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon lira olduğunu duyurdu.
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin e-ticaret hacmini açıkladı.
2024 itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61.7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon TL oldu.
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