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Sabahın ilk ışıklarında traktör kuyruğu: Bu köyden her gün 4 tır ceviz ihraç ediliyor

Sabahın ilk ışıklarında traktör kuyruğu: Bu köyden her gün 4 tır ceviz ihraç ediliyor

14:36, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
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Sabahın ilk ışıklarında traktör kuyruğu: Bu köyden her gün 4 tır ceviz ihraç ediliyor
Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen alıcılara kantarda tarttırdıkları cevizleri teslim ediyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Büyükbelen köyünde üreticiler bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri alıcılarla buluşturuyor. Traktörleriyle 4 ayrı toptancıya ceviz vermek için alım noktasına gelen köylüler uzun araç konvoyu oluşturuyor.

Büyükbelen köyünde 'Chandler' cinsi cevizin üreticileri, bin metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor. Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor. Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen alıcılara kantarda tarttırdıkları cevizleri teslim ediyor. Cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor. Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında bazen uzun kuyruklar oluşuyor.

Her akşam 4 tır yola çıkıyor

Sakarya’dan ceviz almaya gelen Mehmet Altın, bu yıl 400-500 ton ceviz alacağını ve her gün tır tırın köyden hareket ettiğini anlatarak, "Büyükbelen halkı bu sene güzel ceviz üretmiş. Alana, satana, yiyene, tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Benim de kendi ceviz bahçem var. İkliminden, rakımdan ürünler güzel. Köylümüzün verdiği emek belli zaten, insanların elinden belli" dedi.

"Yıllık 500-600 ton civarında ceviz üretiyoruz"

Ceviz üreticisi Turgut Kayabaşı, köylerinde yaklaşık 100 bin ağaç olduğunu anlatarak, "Köyümüzde yaklaşık 100 bin ağaç, yıllık 500-600 ton civarında ceviz çıkartıyoruz. Cevizlerimiz çok güzeldir" dedi.

"100 bin civarında ağacımız vardır"

Mustafa Şahin ise "Bilecik yöresinde en yüksek olan köyümüzdür. Cevizi çok iyidir, içi dolgundur. 100 bin civarında ağacımız vardır. Her akşam 4 tır kalkmaktadır. Cevizlerimizi yaş ve kabuklu olarak vermekteyiz" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :BilecikGölpazarıBüyükbelenCeviz
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