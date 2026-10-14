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Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 2,33 arttı

Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 2,33 arttı

14:32, 14/10/2026, Çarşamba
AA
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Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 2,33 arttı
Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 34,75 azalarak 793 bin 364 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,33 artarak 4 milyon 487 bin 688 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Ağustos 2026 Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 1,13 azalarak 2 milyon 844 bin 434 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türlerinin ithalatı ise yüzde 9,03 artarak 1 milyon 166 bin 792 ton oldu. İthalatın kalan kısmını benzin, fuel oil, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,33 artarak 4 milyon 487 bin 688 ton olarak kayıtlara geçti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 257 bin 721 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 553 bin 812 tonla Irak ve 335 bin 622 tonla Suudi Arabistan izledi.

Yurt içi benzin satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 artarak 634 bin 346 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları yüzde 5,29 artarak 3 milyon 375 bin 474 ton, motorin satışları ise yüzde 4,42 artarak 2 milyon 592 bin 364 ton olarak gerçekleşti.

Petrol piyasasında ihracat yüzde 34,75 azaldı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 34,75 azalarak 793 bin 364 ton oldu.

Türkiye'nin denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 4,14 artarak 61 bin 435 ton olarak belirlenirken, motorin türleri ihracatı yüzde 88,74 azalarak 25 bin 778 ton olarak kaydedildi.

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 18,24 azalarak 527 bin 263 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 10,42 artarak 10 bin 126 ton oldu.

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 7,26 artışla 3 milyon 704 bin 421 ton olarak gerçekleşti.

Havacılık yakıtları üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,32 azalarak 530 bin 784 ton, benzin türleri üretimi yüzde 12,47 artarak 582 bin 933 ton oldu. Motorin türlerinin üretimi ise yüzde 11,85 artarak 1 milyon 646 bin 772 ton olarak kaydedildi.

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Başlıklar :Enerji Piyasası Düzenleme KurumupetrolPetrol Piyasası Sektör Raporu
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