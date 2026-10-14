Gümüş fiyatlarında sert düşüş: Rekor seviyenin yarısına indi
11:39, 14/10/2026, Çarşamba
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Gümüş, zirve fiyatının yaklaşık yarısına indi.
2026 yılına hızlı yükselişle başlayan gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
Ocak ayında ons başına 121 dolarla rekor kıran gümüş, sonraki süreçte değer kaybederek 58,5 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece değerli metal, zirve fiyatının yaklaşık yarısına indi.
Fiyatlardaki gerilemede yüksek tahvil faizleri, doların güçlenmesi ve sanayi talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
Özellikle yapay zekâ yatırımlarında olası yavaşlamanın sanayi kaynaklı gümüş talebini etkileyebileceği değerlendirmeleri, piyasadaki baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.
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