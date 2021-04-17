Selçuk Bayraktar Türk mühendisler tarafından tasarlanan robot uçağı paylaştı: Köklerden göklere

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, robot uçak çalışmalarına dair detayları aktardı.
"Kendi sınıfında dünyanın en iyisi"
Bayraktar, "Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." notuyla paylaştığı silahlı insansız hava aracının (SİHA )özelliklerini ise şu şekilde sıraladı:
Dünyada rekor düzeyde %93 yerlilik
Türk mühendislerin özgün tasarımı
Milli yazılım
Kritik tüm aksam ve bileşenler milli
3 yedekli uçuş kontrol ve seyrüsefer sistemi