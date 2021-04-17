Selçuk Bayraktar Türk mühendisler tarafından tasarlanan robot uçağı paylaştı: Köklerden göklere

İlk atışta uçağı düşürdü: Bozdoğan tamam sırada Gökdoğan var

Türkiye'yi savunmada dışa bağımlılıktan kurtaracak bir projede daha kritik eşik aşıldı. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği füzelerin devreye girmesiyle milyonlarca dolar para da devletin kasasında kalmış olacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta yerli imkanlarla geliştirilen hava hava füzesi Bozdoğan'da gelinen son noktayı gündemine aldı. İlk kez F-16 savaş uçağından ateşlenen Bozdoğan tek atışta hedef uçağı tam isabet ile düşürmeyi başarırken sıra ise daha uzun menzilli görüş ötesi hava hava füzesi Gökdoğan'a geldi. Yerli imkanlarla geliştirilen Gökdoğan'da da bu yıl içerisinde son testlerin yapılması planlanıyor.