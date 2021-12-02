Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi: Yerine Nureddin Nebati atandı

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; görevden affını talep eden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın isteği kabul edildi. Atama Kararı kapsamında, Elvan'ın yerine Bakan Yardımcılığı görevinde olan Nureddin Nebati getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

"NEBATİ'NİN GÖREVE ATANMASI SÜRPRİZ OLMADI"

Görev değişimini TVNET canlı yayınında değerlendiren Yeni Şafak Ekonomi Müdürü İbrahim Acar, kararın sürpriz olmadığını ifade etti. Acar, "Son iki haftadaki piyasa hareketliliğinin ardından Nureddin Nebati'nin gelebileceği konuşuluyordu. Sürpriz olmadı. Bu kadar hengamede Hazine ve Maliye Bakanının ortalarda görünmemesi böyle bir beklentiyi doğurmuştu. Nureddin Bey'in, bu spekülatif piyasa hareketliliği sırasında görünmesi bir rahatlama unsuru olabilir." diye konuştu.

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NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

1964 doğumlu Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yapan Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı.

Akaryakıt işletmeciliği yapan ve tekstil işiyle uğraşan Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilen Nureddin Nebati , MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

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'BAKANLIK GÖREVİNİ HAYIRLA İFA ETMEYİ RABBİM NASİP ETSİN'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

ALTUN: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA ATANAN NEBATİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati'yi tebrik etti. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada Bakan Nebati'yi tebrik etti. Karaismailoğlu, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.