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Sunar NP’den doğaya geri veren teknoloji: 180 günde toprağa dönen torbalar

Sunar NP’den doğaya geri veren teknoloji: 180 günde toprağa dönen torbalar

15:3926/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Plastik atıklar, doğanın kirlenmesinde en büyük paya sahip unsurlardan biri. Bu krize karşı geliştirilen biyobozunur torbalar ise doğayla uyumlu, yerli ve çözüm odaklı bir alternatif sunuyor. Ancak bu dönüşüm, doğru çevre politikalarıyla desteklenmediğinde yavaş ilerliyor.

Sunar NP, mısır nişastasından elde ettiği biyobozunur hammaddeyle geliştirdiği torbalarla sürdürülebilirliğe somut katkı sunuyor. 180 gün içinde doğada çözünerek toprağa karışan bu çevre dostu torbalar, Türkiye’de plastik atık krizine karşı üretilmiş yenilikçi çözümler arasında öne çıkıyor.

Şirketin geliştirdiği torbalar, geçtiğimiz yıl zincir marketler aracılığıyla 4 milyonun üzerinde tüketiciye ulaştı. Ayrıca yerli havayolu firmaları da bu ürünleri battaniye ve servis poşeti olarak kullanmaya başladı.

Sunar NP Genel Müdürü Hakan Yüzer, ürünün çevresel etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu teknolojiyle hem çevreyi koruyor hem de ithalata bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ancak çevre dostu ürünlerin yaygınlaşması için mevzuatın da güncellenmesi şart.”


Mevzuat Güncellemesi Çağrısı: Biyo Ürünler Ayrı Değerlendirilmeli

Bugün biyobozunur torbalar, plastik poşetlerle aynı hukuki zeminde değerlendirilmekte ve GEKAP yükümlülüğüne tabi tutulmaktadır. Ayrıca, ücretlendirme uygulamaları kapsamında plastik poşetlerle eşit şekilde 50 kuruş bedel alınması, çevre dostu seçeneklerin dezavantajlı duruma düşmesine neden olmaktadır.

Yüzer, bu konuda düzenleyici kurumlara şu çağrıda bulundu: “Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan biyo bazlı ürünlerin önü, plastikle aynı kapsamda değerlendirilerek kesilmemeli. GEKAP ve benzeri çevre politikalarında biyobozunur ürünlere özel ayrım getirilmelidir.”

İnovasyon Ödülü RePlast Eurasia’dan

Sunar NP, RePlast Eurasia fuarında “Eğlence” kategorisinde, 3D yazıcılarla geliştirilen çevreci bir ürünle İnovasyon Ödülü kazandı. Şirket; torbadan sera malçlarına, pipetten oyuncağa uzanan geniş bir ürün gamına çevre dostu biyopolimer çözümleri sunuyor.




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