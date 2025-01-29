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TCMB'den yeni faiz kararı

TCMB'den yeni faiz kararı

15:3029/01/2025, Çarşamba
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Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz indirdi
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz indirdi

TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranında indirime gitti. Bu kapsamda Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı koridoru 1,10 puan aşağı çekildi.

TCMB, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranı koridorunu 1,10 puan aşağı çektiğini duyurdu.


TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda Türk Lİrası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı koridorunun 1,10 puan düşürüldüğü ifade edildi. TCMB'nin açıklamasına göre 27 Aralık 2024 ila 23 Ocak 2025 tarihleri için yüzde 0,00 ila yüzde 39,90 aralığında olan zorunlu karşılık faiz oranı koridoru, 24 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 0,00- yüzde 37,80 aralığına düşürüldü.

Söz konusu oranlar 30 Ağustos 2024 ila 26 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 0,00 ila yüzde 42,00 aralığındaydı.


#TCMB
#Faiz
#ekonomi

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