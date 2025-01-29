TCMB'den yeni faiz kararı

TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda Türk Lİrası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı koridorunun 1,10 puan düşürüldüğü ifade edildi. TCMB'nin açıklamasına göre 27 Aralık 2024 ila 23 Ocak 2025 tarihleri için yüzde 0,00 ila yüzde 39,90 aralığında olan zorunlu karşılık faiz oranı koridoru, 24 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 0,00- yüzde 37,80 aralığına düşürüldü.