Ekonomi

THY 84 seferini iptal etti: İşte iptal edilen seferlerin listesi

Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferini iptal etti.

13:28 - 19/07/2024 Cuma
DHA
THY
THY
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada,
“Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
denildi. THY 84 seferin iptal edildiğini açıkladı.


İnternet sisteminde küresel sıkıntı: Bütün sistemler çöktü

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank yazılım kaynaklı sorun yaşadıklarını duyurdu. ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti. Öte yandan BTK, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu da "Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi. Microsoft 365 son yaptığı açıklamada sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini duyurdu.

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