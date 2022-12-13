Ekonomi TUSAŞın yeni insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS geliyor
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de yaptığı konuşmada Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'nın (TUSAŞ) devrim niteliğindeki yeni hamlesini açıkladı. "TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor." diyen Oktay, "İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TUSAŞın yeni insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS geliyor
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS). Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmelerinde yürütme adına sunumunu gerçekleştirdi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada TUSAŞ'ın devrim niteliğindeki yeni hamlesini açıkladı.

ANKA-3 MİUS GELİYOR

  • "TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor." diyen Oktay, "İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz
OYNAT 01:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde taciz ve istismarın insanlık suçu olduğunu söylerken bunun siyasi malzeme yapılmasına da karşı olduklarını belirtti. Oktay, '28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız! Bunu da özellikle ifade etmek isterim.' dedi.
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