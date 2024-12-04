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2008 öncesi işe giren engellilerin emeklilik şartları değişiyor: İşte düzenlemenin tüm detayları

2008 öncesi işe giren engellilerin emeklilik şartları değişiyor: İşte düzenlemenin tüm detayları

16:354/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Engelli emeklilik şartları
Engelli emeklilik şartları

2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK’lıların (4/a) engelli emeklilik koşulları değişiyor. Yürürlük tarihinden önce engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara mevcut aylıklarının ödenmesine devam edilecek. Kontrol muayenesine tabi tutulanların yeni sağlık kurulu raporlarına göre çalışma gücü kayıp oranları, SGK sağlık kurullarınca aylık bağlanmasına esas rapor tarihindeki yürürlükte olan tıbbi mevzuat da dikkate alınarak değerlendirilecek. Peki engelli vergi indirimi yararlanma şartları nasıl olacak? İşte detaylar.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi. Peki engelli emekliliğinde neler değişiyor, engelli vergi indirimi yararlanma şartları nasıl olacak?

2008 öncesi işe giren engellilerin emeklilik şartları nasıl olacak?

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin, Kanun kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi ve tüm uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmesi amaçlanıyor. Yürürlük tarihinden önce engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara mevcut aylıklarının ödenmesine devam edilecek; bunlardan kontrol muayenesine tabi tutulanların yeni sağlık kurulu raporlarına göre çalışma gücü kayıp oranları, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu yerine SGK sağlık kurullarınca aylık bağlanmasına esas rapor tarihindeki yürürlükte olan tıbbi mevzuat da dikkate alınarak değerlendirilecek.


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#SGK

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