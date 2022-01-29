Evde bakım maaşı 2022: Evde bakım maaşı ne kadar, nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım modelleri kapsamında evde bakım maaşı ödemekte. Evde bakım maaşı tutarları her yıl değişiyor. Buna göre 2022 evde bakım ücreti de belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç aylıklarına zam geldiğini duyurarak maaşların yükseldiği müjdesini verdi.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç aylıkları ile ilgili zam haberleriyle birlikte evde bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına ödenen maaşın ne kadar olduğuyla ilgili araştırmalar artarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yardım aylıklarının arttığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının, engelli aylığının, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının, evde bakım yardımının ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin yükseldiğini açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasına göre Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı bin 798 TL’den 2 bin 354 TL’ye çıkarıldı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den bin 298 TL’ye geldi.

Bakan Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladıç

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının bin 819 TL'den 2 bin 382 TL'ye çıktığını açıkladı.

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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

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EVDE BAKIM MAAŞI YÜZDE KAÇ ENGELLİ OLANLARA VERİLİR?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Evde bakım maaşı, sağlık raporunda ağır engellilik ibaresi kalkarsa kesilmiş olur.