EYT'te son dakika: Cumhurbaşkanı açıkladı "EYT'de yaş şartı yok!"

EYT son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT düzenlemesi için detayları açıklıyor. 'Eyt ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen 5,7 milyon vatandaş, "EYT şartları ne olacak, EYT yaş sınır olacak mı?" soruları için nefeslerini tuttu. Türkiye Başkan Erdoğan'ın EYT açıklaması için son dakikalara girildi.

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de EYT toplantısı 28 Aralık Çarşamba akşamı başladı. Toplantının ardından EYT düzenlemesi hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI

Dün düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak.

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EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yılın son kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere birçok kritik başlık ele alındı.

Yaş şartı olmaması halinde en erken emeklilik yaşının 43 olacağını belirten Karakaş, "Vatandaş işe girdiği zaman hakkı olanı istiyor. O zaman emekli sandığı, 25 yılı doldurana emeklilik hakkı veriyordu. Bizim emeklilik sistemimizle çok oynandı. Geçmiş yıllarda 38 yaşında bile emeklilik mümkün olabiliyordu. Yaş olayına gelecek olursak, EYT ile ilgili bir paket hazırlandı. Yaş aralıklarının maliyetleri ve yaş şartı olmaksızın EYT düzenlemesinin maliyeti hesaplandı. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek" dedi.

ÖZGÜN Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklıyor