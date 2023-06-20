Piyasalar ve yatırımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Haziran’da açıklayacağı faiz kararına odaklandı. ‘TCMB’nin olası bir faiz artırımında borsa nasıl etkilenir?’ sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği soru haline geldi. Peki Faiz artarsa borsa ne olur, düşer mi? İşte detaylar.

FAİZ ARTIRIMI OLURSA BORSA DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? BANKA HİSSELERİ NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararına kısa süre kaldı. 22 Haziran 2023 tarihinde TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak. Düzenlenecek toplantıda politika faizi kararı verilecek. Faiz kararına kısa süre kala art arda yabancı kuruluşlardan tahminler, beklentilerini paylaştı.

Yapılan paylaşımlara baktığımızda yabancı kuruluşlar ve bankalar ciddi bir faiz artırımı beklediğini söyledi.Faizlerin bu toplantıda en az yüzde 15 seviyesine çıkarılması beklenirken yatırımcılar, faiz artırımından sonra piyasaların ne olacağını araştırmaya başladı. En çok araştırılan kısım ise borsa kısmı oldu. Borsa yatırımcıları, seçimlerden sonra yükselişe geçen borsanın faiz kararı sonrası ne olacağını merak ediyor.

Normal şartlarda yapılacak bir faiz artırımı, yatırımcılar nezdinde daha güvenli sabit getirili menkul kıymetlere yönelimi artırır. Çünkü faiz artışı demek şirketler için ek maliyet artışı demektir. Yani borsada düşüş getirir. Para daha çok mevduat hesaplarına gider.

DOLAR ALTIN NE OLUR?

Faiz artırımı olması durumunda ülkeye döviz girişli olacağı için dövizde düşüş beklenir. Ons değişmezse dövizdeki düşüşle birlikte altın da düşer.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NELER?

Ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek’e geçmesi ve Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketleri de sonuçlandı.

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı, bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak 20% seviyesine çekileceğini gösterirken tahminler 12,5% ile 30% aralığında yer aldı.

Bloomberg HT anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 25% seviyesine çıkarması yönünde oldu.

AA Finans‘ın beklenti anketine katılan 18 ekonomist, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak 19,25%’e çekileceğini tahmin etti.







