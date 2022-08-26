Özgün Fed faiz toplantısı ne zaman? Dolar, euro, altın piyasasında gözler FEDde
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Fed faiz toplantısı ne zaman? Dolar, euro, altın piyasasında gözler FED’de!

FED faiz toplantısın ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. TC Merkez Bankası’nı faiz indirimine gitmesiyle birlikte dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu oldu. Enflasyon rakamlarının yüksek gelmeye devam etmesi gözleri yeniden Fed’in faiz kararına çevirdi. Yatırımda bulunacak vatandaşlar "FED faiz kararı ne olacak?" Sorusuna yanıta cevap arıyor. Eylül ayında açıklanacak olan FED faiz kararı büyük önem arz ediyor. Peki FED faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? Eylül ayı FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FED Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı ne olur?
Fed faiz toplantı tarihi

Fed’in faiz kararına ilişkin toplantısı ağustos yanının bitiyor olması nedeniye bir hayli merak edilir oldu. Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Tüm dünyanın gözü FED'in vereceği faiz kararıyla birlikte dolardaki hareketlilikte olacak. Fed faiz kararını eylül ayında duyuracak. Peki Peki FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte FED Eylül faiz kararına ilişkin ayrıntılar...

FED faiz toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası bir önceki toplantısında faizi 75 baz puan artırma kararı aldı. Fed böylece faizi yüzde 2,25 ile 2,50 aralığına çekmiş oldu. FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül ve 22 Eylül’de yapılacak.

Fed eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklayacağı FED faiz kararı 22 Eylül’de açıklanacak.

FED eylül ayı faiz kararı tahmini

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını öngördü.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, Komite üyelerinin geçtiğimiz ay yapılan toplantıdan bu yana daha yavaş ekonomik aktivitenin işaretlerinin bilincinde oldukları ortaya kondu. Açıklamada, "Harcama ve üretimin son göstergeleri yumuşadı. Bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımları güçlüydü" ifadeleri yer aldı.

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