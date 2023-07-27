FED faiz toplantı tarihleri
Temmuz ayı Fed faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi sona erdi. Fed para politikasında yaşanan belirsizlik nedeniyle faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
FED faiz kararı ne oldu?
ABD Merkez Bankası ( Fed ) dün akşam piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 25 baz puan artışla faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına çekti. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı.
FED faizi artırmaya devam edeceke mi?
Fed, faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini de verdi.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.
ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." denildi.
Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.
FED faiz kararı toplantı takvimi
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
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