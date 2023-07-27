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FED politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı: İşte FED faiz kararı toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların uzun süredir beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini analistlerin beklentisi doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi, 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseldi. Fed, faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini de verdi. Merkez Bankası'nın bundan sonraki toplantı tarihleri de açıklandı. Peki FED'in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman? İşte FED faiz kararı toplantı takvimi.

10:33 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
FED faiz toplantı tarihleri

FED faiz toplantı tarihleri

Temmuz ayı Fed faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi sona erdi. Fed para politikasında yaşanan belirsizlik nedeniyle faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

FED faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası ( Fed ) dün akşam piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 25 baz puan artışla faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına çekti. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı.

FED faizi artırmaya devam edeceke mi?

Fed, faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini de verdi.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." denildi.

Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.

FED faiz kararı toplantı takvimi

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

  • 19-20 Eylül 2023
  • 31 Ekim - 1 Kasım 2023
  • 12-13 Aralık 2023
  • 30-31 Ocak 2024

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