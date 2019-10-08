Fırat'ın Doğusu neresi?

Yaklaşık 5 yıldır, Türkiye-Suriye sınır hattındaki yerleşimleri ara ara hedef alan örgüt, bu bölgede elinde bulundurduğu silahlarla da Türkiye'nin sınır güvenliği için potansiyel tehdit arz ediyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük silah depoları olarak bilinen Çelebi ve Harab Işk, Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Onlar gibi 13 depoda, ABD'nin Nisan 2016'dan bu yana YPG/PKK'ya havadan ve karadan gönderdiği uzun menzilli silahlar depolanıyor.

Bunlar arasında Türkiye topraklarını hedef alabilecek nitelikte 57 ve 90 milimetrelik toplar, tanksavar füzeleri, 120 ve 82 milimetrelik NATO tipi ABD yapımı havanlar, modernize edilmiş kalaşnikof tüfekler, SP9 roketatarlar, tanksavar özellikleri olan ve menzili uzatılmış roketatarlar, Katyuşa bataryaları, 12 milimetrelik gradlar, kara mayınları, EYP yapımında kullanılacak patlayıcılar mevcut.

Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgeye yapacağı operasyon, Türkiye'nin sınır güvenliği için kilit önem taşıyor.

YPG/PKK'nın ülke topraklarına erişmesi ve yanı başında silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ?

Fırat’ın Suriye topraklarına girdiği Karkamış’tan Irak sınırına bitişik Cizre’ye kadar kuş uçuşu 380 kilometre uzanan sınır hattının güneyindeki alanın tümünde, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG unsurları yuvalanmış halde bulunuyor.

Bu bölge Türkiye'nin teröristlerden arındırmak istediği "Fırat'ın doğusu" olarak tanımlanıyor.

GÜVENLİ BÖLGE NERESİ?

Suriye’de 480 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğindeki bölge teröristlerden temizlendikten sonra 5 bin nüfuslu 140 köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçe inşa edilecek.

Projeye göre 1 köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82,6 milyon metrekare alan gerekiyor. 1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare, toplamda 92,6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca tarımsal amaçlı arazi dağıtım için ise 140 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç var.

3 CEPHEDE 25 BİN ASKER SAVAŞACAK

İlk aşamada 14 bin kişilik bir güçle PKK’ya karşı yapılacak Harekatta Türk Ordusu’nun yanında yer alacağı açıklanan ÖSO birliklerinin fırka, sayı, cephe taksimatı ise şu şekilde gerçekleşti.

Tal Abyad cephesinde savaşacak ÖSO grupları, Hamza Tümeni, Ahrar el Şam, Ceyş el Ahrar, Süleyman Şah Tümeni’nden oluştu. Cephe hattına sevk edilecek asker sayısı ise 8 bin olarak belirlendi.

Ayn El Arab Cephesine sevk edilecek güç ise Faylak el Şam, Sukur el Şam, ve İdlib’de kurulan ÖSO 4. Kolordu’ya bağlı gruplardan oluşuyor. Aynel Arab’a gönderilecek asker sayısının kesinleşmediği ancak bu rakamın en az 5 bin kişi olacağı belirtildi.