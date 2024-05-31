FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddia edilmişti: Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü

Dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.





Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.





FETÖ'nün karakutusu olan ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölgeyi de havadan görüntülendi.